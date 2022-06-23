بعدما اعتدى "مجرم" على أجسادهم وكراماتهم.. ماذا يقول شباب عكار؟

هزت أمس منطقة عكار وعموم المجتمع اللبناني مقاطع الفيديو التي انتشرت وهو توثق الاعتداء الإجرامي والمروع من قبل أحد أصحاب الأراضي المدعو (ش.ط) في منطقة عكار، على مجموعة من الشبان، وإهانتهم بطريقة لا تمت للإنسانية بصلة.

صوت بيروت إنترناشونال أجرت مقابلة خاصة مع عدد من الشبان الذي تعرضوا للاعتداء الوحشي أمس.

وبحسب حديث الشبان المعتدى عليهم، فقد تعرض صاحب الارض لهم بالضرب المبرح بعدما اتهمهم بسرقة مئة مليون دولار، حيث انه استعمل أدوات حاجة لتعذيبهم، مثل الكرباج، بالاضافة الى انه طلب منهم خلع ملابسهم ورمى عليهم المياه الباردة.

وأضاف أحد الشبان ان صاحب الارض كان برفقته ثمانية اشخاص، حيث استعملوا السكاكين وكان بحوزتهم بعض انواع من الاسلحة.

وبحسب أقوالهم، فإن مخابرات الجيش لم تتدخل ولم تقق الى جانبهم، مؤكدين انهم تعذبوا كثيرا وانضربوا بطريقة عنيفة.

من جهته قال المحامي محمد البعريني الوكيل عن الشبان المعتدى عليهم في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال انه سيم الادعاء على صاحب الارض.

وأضاف سنتجه بعد المقابلة إلى المخفر لاعطاء الافادات، مضيفا انه طالما ان القانون سيأخذ مجراه لن يكون هناك اي مشكلة، مؤكدا انهم لن يتصرفوا الا وفق القانون.