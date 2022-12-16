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بعدما تجاوز الـ 43 ألفًا.. كيف أقفل سعر "الدولار الأسود" اليوم؟

منذ 32 دقيقة
ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار

ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار

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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الجمعة، ما بين 43450 ليرة لبنانية للشراء و43550 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي أشار في حديث لـ “صوت بيروت انترناشونال” إلى أنّ استمرار الفراغ الرئاسي والحكومي يؤدي إلى المزيد من إضاعة الوقت لوضع الحلول، مشيرًا إلى أنّ واقع الاقتصاد اللبناني أصبح مختلف عما كان عليه قبل ١٧ تشرين ٢٠١٩، لافتاً إلى أن كمية الاقتصاد النقدي الموجودة في البلد كبيرة جدًا وهي التي تحرك الأسواق، وهذا ما يفسر بأن الاقتصاد ما زال يعمل فمعظم الهيئات الاقتصادية والتجار والمؤسسات ما زالوا يمارسون أعمالهم من بيع وشراء.

من جهتها، نقلت صحيفة الجمهورية عن مصدر مطّلع قوله إنّ البلد مقبل في فترة الأعياد على تدفّق إضافي للدولارات، وإن السوق ستكون مُتخمة بالدولارات من الآن وحتى نهاية العام، لكن استمرار ارتفاع الدولار في هذه الحقبة مرتبط بعاملين:

أولاً – إنّ مصرف لبنان مستمر في شراء الدولارات من السوق، بما يشكل ضغطًا على الليرة، ويمنع التوازن بين العرض والطلب.

ثانياً – إنّ الفارق الكبير بين سعر الدولار في السوق السوداء والذي تجاوز الـ42 ألف ليرة، مقابل سعر الدولار عبر منصة “صيرفة” والذي بقي على تسعيرة ما دون الـ31 الف ليرة، يدفع المواطنين إلى التهافت على شراء الدولارات عبر صيرفة.

هذان العاملان يساهمان حالياً في استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي لن يهدأ سوى في حال قرّر المركزي وَقف شراء الدولارات في هذه المرحلة، ورفع سعر “صيرفة” لتعود وتقترب من سعر السوق، وحتى الآن، لا يوجد قرار في هذا الاتجاه.

 

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