بعدما تخطّى الـ 70 ألفًا.. كم سجّل "الدولار" مساء؟

سجل دولار السوق السوداء مع ساعات المساء الأولى تسعيرة تتراوح بين 72500 و 73000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

إلى ذلك، رأى الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي في حديث لصوت بيروت انترناشونال أنّ ارتفاع سعر صرف الدولار مرتبط بعوامل عدة، ليست فقط نقدية ومالية واقتصادية، بل أيضًا سياسية.

وأشار إلى أنّه في الفترة السابقة كان مصرف لبنان يتدخل للجم وتأخير الارتفاع الأكبر عبر التعاميم التي يصدرها، وقال جباعي كنا توقعنا سابقًا وأكدنا أنّ اتجاه سعر صرف الدولار تصاعدي، لكن هذا التصاعد بالطريقة الصاروخية الذي نشهده حاليًا يدل على أنّ هناك عوامل غير العوامل الاقتصادية والنقدية تتحكم بسعر الصرف.