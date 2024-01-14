الأحد 2 رجب 1445 ﻫ - 14 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعدما حاصرتها المياه بالكامل.. إدخال مساعدات إلى بلدة عكاريّة!

منذ 13 دقيقة
إدخال المساعدات بمؤازرة شاحنات الجيش إلى بلدة السماقية في عكار

إدخال المساعدات بمؤازرة شاحنات الجيش إلى بلدة السماقية في عكار

A A A
طباعة المقال

أعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان، أن طواقمه تمكنت صباح اليوم، وقوامها ٢٥ متطوعًا من إدخال المساعدات بمؤازرة شاحنات الجيش إلى بلدة السماقية في عكار التي حاصرتها المياه بالكامل، بعد فيضان النهر الكبير الجنوبي منذ أمس.

كما تمت أمس مساعدة البلدية في إخلاء زهاء ٣٤٠ عائلة من النازحين السوريين الى صالة أحد المساجد والى مدرسة قريبة.

وفعل فريق من الصليب الأحمر، بمساعدة المحافظ غرفة إدارة الكوارث في المحافظة لتنسيق الاستجابة في المحافظة.

وما زالت طواقم الصليب الأحمر مستمرة في عمليات الاستجابة لتوفير ما يلزم من مساعدات أساسية للعائلات المنكوبة من أهالي البلدة والنازحين السوريين.

    المزيد من أخبار لبنان

    "حزب الله"
    سلسلة عمليات جديدة لـ "حزب الله".. ماذا في تفاصيلها؟
    وزير الخارجية عبد الله بو حبيب
    بو حبيب: مستعدّون لتنفيذ القرار 1701 بحذافيره.. ومطالب لبنان معروفة
    المطران الياس عودة
    عودة: لرئيس يتسلّم زمام الأمور ويقود لبنان بعيدًا من "عرس الجنون"

    الأكثر قراءة

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
    غزة تحت النار
    ماكرون خلال تجمع لأقارب الرهائن في تل أبيب.. "اعتمدوا عليّ"
    وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
    غزة تحت النار
    "ولعت" بين وزيري الدفاع والأمن القومي الإسرائيليين
    مظلات تم استخدامها في عملية "طوفان الأقصى"
    غزة تحت النار
    كل شيء كان مجنوناً.. يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل الساعات الأولى من "طوفان الأقصى"