بعدما حرّك الشارع... دولار السوق السوداء يأبى التراجع!

سجّل سعر صرف دولار السوق السوداء صباح اليوم 14600 ليرة بيع للصراف، و14700 ليرة شراء للدولار الواحد.

مواصلة ارتفاع سعر صرف الدولار، وانقطاع المحروقات، وفقدان الادوية وكل الأزمات التي يمر فيها لبنان دفعت اللبنانيين للعودة الى الشارع وقطع الطرق علّ صرختهم تصل إلى المسؤولين بأنه لم يعد بامكانهم التحمل، فهم وحدهم من يدفعون ثمن ارتفاع سعر صرف الدولار وأزمة السيولة، اضافة الى الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر وغيرها من الازمات.

المواطنون الذين يعانون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة، فارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة.