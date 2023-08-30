بعدما علت الصرخة.. تأمين حاجيات المؤسسات الأمنيّة "أولويّة"

تركز البحث في الجلسة التي عقدتها أمس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية في مجلس النواب مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، حول ما تحتاجه هذه الأجهزة ولا سيما الجيش اللبناني من أموال لتغطية أوضاعها على صعيد الطبابة والاستشفاء والمحروقات والصيانة والمعدات، بعدما علت الصرخة بأن أوضاع المؤسسات الأمنية باتت في خطر، وفق ما أشارت معلومات لصحيفة “نداء الوطن”.

وبناء على المداولات والمناقشات، تم الإتفاق على إعطاء فرصة لأيام قليلة لكي تتضح الحاجيات بالأرقام من قبل الأجهزة كافة، على أن يصار إلى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر من قبل النواب بفتح إعتماد إضافي في موازنة العام 2023، مع لحظ تأمين واردات هذا الاعتماد، وبالتالي الذهاب إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره.