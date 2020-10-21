بعدما عُثر عليه جثّة في منزله أمس… توقيف قاتله في البترون

تمكنت دورية من شعبة المعلومات في البترون، وبعد سلسلة تحقيقات بوفاة إبن بشري ي. ط. الذي عثر عليه أمس جثة في منزله في مدينة البترون، من توقيف قاتله اليوم في مدينة البترون، بعد اعترافه بتنفيذ الجريمة.

يذكر أن عناصر شعبة المعلومات في البترون عثرت وبعد اتصال من سكان مبنى سكني في الشارع العام لمدينة البترون، على جثة المواطن (ي.ط مواليد بشري) على الارض في داخل شقته والى جانبه بقعة دم من رأسه.

وكان جيرانه قد اشتموا رائحة كريهة في المبنى في حين كان المواطن المذكور غائبا عن الحي على غير عادته. وبعد الاتصال بشقيقه الذي حضر لفتح باب المنزل تم الاتصال بالأدلة الجنائية للكشف على الجثة وإجراء التحقيقات اللازمة على أن تتولى عناصر الدفاع المدني نقل الجثة إلى المستشفى بعد أن تنهي الأجهزة المختصة عملها.