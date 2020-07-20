بعدما نجحت بالتواري عن الأنظار لسنوات عدة… الشيخة بقبضة قوى الأمن

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

ضمن الخطة التي وضعتها المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية للحد من ظاهرة تجارة وترويج المخدّرات على مختلف الأراضي اللبنانية، وبعد بروز إحدى النساء المعروفة بالـ “شيخة” كأنشط التجّار في منطقة المتن والتي نجحت بالتواري عن الأنظار لسنوات عديدة.

وبتاريخ 16/07/2020 وفي شقة سكنية في محلة جل الديب، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقب التي دامت لعدة أسابيع، تمكنت مجموعة من القوة المذكورة من توقيف المدعوة: ن. ر. (مواليد عام 1979، لبنانية) المطلوبة للقضاء بموجب 10 مذكرات وملاحقات عدلية بجرم ترويج وتعاطي مخدرات ورشوة. وبتفتيش الشقة عثر على:

368.2غ قائم من مادة الكوكايين

ميزان حساس عدد 2

كمية كبيرة من الأوراق وأكياس نايلون معدة لتوضيب المخدرات

3 هواتف خليوية

مبلغ مالي قدره 11،352،000 ل.ل.

وقد أودعت مع المضبوطات المرجع المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقّها، بناء على إشارة القضاء.”