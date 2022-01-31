بعد أخبار عن توقيف شبكات تعمل لصالح اسرائيل... الأمن الداخلي يوضح

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“تعليقاً على ما ورد في صحيفة الأخبار عن توقيف شبكات تعمل لصالح العدو الإسرائيلي، يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:

أولاً: تستغرب هذه المديرية العامة عدم الحسّ بالمسؤولية من هذه الوسيلة الإعلامية خصوصاً قبل الانتهاء من التحقيقات، مع العلم أننا في كل مرّة يصدر من قبلنا بيان مفصل عن استكمال أي تحقيق.

ثانياً: نؤكد أننا أوقفنا حتى الآن سبعة عشر شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي.

ثالثاً: لا صحة لوجود أي خرق لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أو أي توقيف لضابط أو عنصر في هذه الشعبة أو في أي جهاز أمني أو عسكري آخر.

رابعاً: يبدو أن كاتب المقال على علمٍ أكثر منّا بأن هناك تورّط لشخص تابع لأحد الأحزاب تمّ توقيفه من قبلهم.

خامساً: التحقيقات لا تزال مستمرّة بإشراف القضاء المختص.

إن هذه المديرية العامة إذ تهيب بوسائل الإعلام الالتزام بالدقة والتأكد من المعلومات قبل نشرها”.