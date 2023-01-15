الأحد 22 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 15 يناير 2023 |
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بعد أدوية السرطان وحليب الأطفال... لا أنسولين في الصيدليات!

منذ 3 دقائق
إبر الأنسولين

إبر الأنسولين

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طالبت نائبة رئيس الاتحاد الدولي للسكري IDF ورئيسة التجمع الوطني للسكري – لبنان الدكتورة جاكي ‏قاصوف معلوف بـ”الإسراع بتأمين الأنسولين وكل أدوية السكري ودعمها للمحتاجين”، وحذرت من أن “عدم توافر الانسولين خطر جداً لان الانسولين حياة! فهل من يتحمل المسؤولية؟”.

وكان وجّه نقيب الصيادلة جو سلوم نداءً إلى المعنيين بالقول: “الارتفاع المطرد والسريع للدولار، أدى إلى توقف شبه كامل عن تسليم الأدوية والحليب إلى الصيدليات، وبالتالي فقدانها تدريجياً، ناهيك عن انعكاساته السلبية على الواقع الصحي والإفلاسات التي تنتظر كل قطاعات الدواء وفي مقدمتها الصيدليات، وبالتالي الإقفال”.

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