بعد أزمة مياه حادّة.. حملة لإزالة التعديات عن الشبكة العامة في الدوير

نفذت فرق التفتيش من دائرة مياه النبطية وبمؤازرة دورية من أمن الدولة من مكتب النبطية، حملة لإزالة التعديات على شبكة المياه العامة في بلدة الدوير، وشملت حي ريشوم للمرة الثانية خلال أسبوع، وتم خلالها إزالة مخالفات من العديد من المنازل التي ضبط فيها تركيب شفاطات لسحب المياه، وتعدي على الشبكة باستخراج أكثر من منفذ للمشترك الواحد.

وتم ختم المخالفات بالرصاص المخصص وتوجيه إنذارات شفهية لأصحابها.

يشار إلى أنّ بلدة الدوير تعاني من أزمة مياه حادة، وبالرغم من وجود بئريين ارتوازيتين للتغذية إضافة إلى التغذية من آبار تفاحتا، إلا أنّ معظم أحياء البلدة محرومة من المياه بسبب التعدي على الشبكة وسوء التوزيع، وغياب المعالجات من السلطات المعنية.

وقوبلت عملية التفتيش بارتياح من الأهالي الذين تمنوا أن “تتواصل بشكل مكثف ويتم معاقبة المخالفين الذين بمعظمهم غير مشتركين قانونيين لدى دائرة المياه”.