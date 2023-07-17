الأثنين 29 ذو الحجة 1444 ﻫ - 17 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد أزمة مياه حادّة.. حملة لإزالة التعديات عن الشبكة العامة في الدوير

منذ 19 دقيقة
بلدية الدوير

بلدية الدوير

A A A
طباعة المقال

نفذت فرق التفتيش من دائرة مياه النبطية وبمؤازرة دورية من أمن الدولة من مكتب النبطية، حملة لإزالة التعديات على شبكة المياه العامة في بلدة الدوير، وشملت حي ريشوم للمرة الثانية خلال أسبوع، وتم خلالها إزالة مخالفات من العديد من المنازل التي ضبط فيها تركيب شفاطات لسحب المياه، وتعدي على الشبكة باستخراج أكثر من منفذ للمشترك الواحد.

وتم ختم المخالفات بالرصاص المخصص وتوجيه إنذارات شفهية لأصحابها.

يشار إلى أنّ بلدة الدوير تعاني من أزمة مياه حادة، وبالرغم من وجود بئريين ارتوازيتين للتغذية إضافة إلى التغذية من آبار تفاحتا، إلا أنّ معظم أحياء البلدة محرومة من المياه بسبب التعدي على الشبكة وسوء التوزيع، وغياب المعالجات من السلطات المعنية.

وقوبلت عملية التفتيش بارتياح من الأهالي الذين تمنوا أن “تتواصل بشكل مكثف ويتم معاقبة المخالفين الذين بمعظمهم غير مشتركين قانونيين لدى دائرة المياه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب الياس حنكش التقى النائب الألماني كريستوف بلوش
    "عبء اللاجئين على لبنان" محور نقاشات بين حنكش ونائب ألمانيّ
    مولوي التقى مراجع روحية وسياسية
    الواقع الأمنيّ في بيروت على طاولة مولوي ومراجع روحية وسياسية
    جان إيف لودريان
    مهمّة "ملء الوقت الضائع".. لودريان من الدوحة إلى باريس فبيروت!

    الأكثر قراءة

    سبينيس
    بالفيديو - أفعى في "spinneys" ضبية!
    البعوض- تعبيرية
    وصفة في مطبخك تعالج لدغات البعوض.. تعرف عليها
    فيتامين د
    مكملات "فيتامين د".. ما هو أفضل وقت لتناولها؟