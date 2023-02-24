الجمعة 4 شعبان 1444 ﻫ - 24 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد أكثر من عام على تعيينها.. لماذا لا تزال هيئة مكافحة الفساد "مشلولة"؟

منذ 12 دقيقة
لبنان

لبنان

نداء الوطن
A A A
طباعة المقال

بعد أكثر من عام على تعيين هيئة مكافحة الفساد (تمّ تعيينها في كانون الثاني 2022)، لا تزال الهيئة مشلولة، لكونها لم تتمكن من تشكيل جهازها الإداري الخاضع لنظام الموظفين، بانتظار رأي مجلس شورى الدولة في النظام الداخلي للهيئة، والذي تمّ وضعه منذ أشهر عدة وأودع مجلس الشورى لإبداء الرأي، حيث ارتأى الأخير ضرورة أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية قبل التوقيع عليه نظرًا إلى الإستقلالية التي يجب أن يتمتّع بها نظامها المالي وتشكيل الهيئة الإدارية الخاصة بها.

وقد تبيّن أنّ هيئة مكافحة الفساد قامت بواجبها في مراجعة مجلس الخدمة المدنية وإعادة تعديل النظام الداخلي وفق ملاحظات مجلس الشورى، لكنّ الأخير لم يسطّر للّحظة قراره النهائي لكي تنطلق الهيئة في عملها المقتصر في الوقت الراهن على تلقي تصاريح الذمم المالية.

    المزيد من أخبار لبنان

    حزب الوطنيين الأحرار
    "الأحرار" يناشد مجلس القضاء الأعلى: للقبض بيد من حديد!
    الشيخ أحمد شعيب الرفاعي
    رئيس بلدية القرقف: لعدم استغلال قضيّة الشيخ الرفاعي لتصفية الحسابات
    هزة أرضية
    بُشرى للّبنانيّين.. وصلنا إلى بداية النهاية للهزّات ولا خطر من تسونامي!

    الأكثر قراءة

    ظاهرة جيولوجية غريبة.. القارة السمراء قد تشهد ولادة محيط جديد!
    ماريتا الحلاني
    بالصورة.. ماريتا الحلاني تُعلن خطوبتها رسميًا.. من هو العريس؟
    تحذيرات من زلازل قد تصيب المنطقة العربية
    من بينها لبنان.. خبير بيئيّ يُحذر من "كارثة كبرى" في المنطقة العربية