الأربعاء 14 صفر 1445 ﻫ - 30 أغسطس 2023 |
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بعد أمطار آب.. ماذا سيحمل طقس الأيام المقبلة؟

منذ 4 دقائق
طقس لبنان

طقس لبنان

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يعود الاستقرار ليسيطر على الطقس في لبنان مع عودة الارتفاع في درجات الحرارة، فيما يستمر تشكل السحب والضباب جبلًا من حين إلى آخر.

وفي تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الأربعاء: مشمس مع تشكل السحب والضباب جبلًا، الحرارة تتراوح بين ٢٥ و٣٢ ساحلًا وبين ١٦ و٣٤ بقاعًا وبين ١٧ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا معتدلة أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالًا.

الخميس: مشمس مع تشكل السحب والضباب على الجبال والحرارة تتراوح بين ٢٥ و٣٣ ساحلًا وبين ١٦ و٣٥ بقاعًا وبين ١٧ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٥ مم/س تنشط في الداخل وشمالًا.

الجمعة: مشمس مع تشكل السحب والضباب على الجبال والحرارة تنخفض قليلًا وتتراوح بين ٢٥ و٣٢ ساحلًا وبين ١٦ و٣٤ بقاعًا وبين ١٧ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٥ مم/س تنشط في الداخل وشمالًا.

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