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بعد أميركا.. فرنسا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان

منذ 11 دقيقة
السفارة الفرنسية في بيروت

السفارة الفرنسية في بيروت

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء، أنّها تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، نظرًا “للتوترات الأمنية في المنطقة، لا سيما على الحدود الجنوبية للبنان”.

يأتي ذلك بعد أن رفعت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، مستوى تحذيرها من السفر إلى لبنان إلى “عدم السفر”، مشيرة إلى الوضع الأمني المتعلق بتبادل الصواريخ والقذائف والمدفعية بين إسرائيل وحزب الله.

وسمحت وزارة الخارجية بالمغادرة الطوعية والمؤقتة لأفراد عائلات موظفي الحكومة الأميركية وبعض الموظفين غير العاملين في حالات الطوارئ من السفارة الأميركية في بيروت، بسبب الوضع الأمني ​​الذي لا يمكن التنبؤ به في لبنان.

يشار إلى أنّ مظاهرات غاضبة كان قد نفذها محتجون ليل أمس الثلاثاء، أمام سفارتي أميركا وفرنسا في لبنان، تنديدًا بالمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيليّ إثر استهدافه مستشفى المعمداني في غزة، موقعًا مئات الشهداء والجرحى.

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