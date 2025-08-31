الأحد 8 ربيع الأول 1447 ﻫ - 31 أغسطس 2025 |
بعد أنباء عن إشكال مع الجيش.. بيان توضيحي من بلدية حارة صيدا!

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2025 6:50 مساءً
بلدية حارة صيدا.

أوضحت بلدية حارة صيدا، في بيان، أن “ما يتم تداوله من بعض المواقع الالكترونية حول حصول إشكال بين عناصر حركيّة كانت تحتفل بذكرى تغييب سماحة الإمام المُغيّب السيّد موسى الصّدر وبين الجيش اللبناني، عارٕ عن الصحة جملة وتفصيلًا، إذ وأثناء احتفال ابناء البلدة بذكرى تغييب الإمام السيّد موسى الصّدر عبر مسيرة سيارة داخل حدود البلدة، وأثناء قيام الجيش بتنظيم الطرقات وحماية المسيرة قام احد العسكريين بإطلاق النار في الهواء، دون ان يحصل أي اشكال مع الجيش أو أي أحد من أهلنا في الجوار”.

وأكدت البلدية ان “الجيش اللبناني خط أحمر وهو عزنا وشرفنا وضباطه وعناصره هم ابناؤنا”

