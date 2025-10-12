الأحد 20 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 12 أكتوبر 2025 |
بعد أن سرقوا 7 كلغ من الذهب.. عصابة "أبو الدم" بقبضة قوى الأمن!

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 12 - أكتوبر - 2025 8:32 مساءً
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة، البلاغ الآتي:

انتشر على مواقع التّواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر إقدام شخصَين على الدّخول إلى محلٍّ لبيع المجوهرات في مدينة النّبطيّة – الساحة العامة، وسرقة مصاغ ذهبية قُدِّرت كمّيتها بحوالي /7/كلغ، بحضور الموظفين، وأمام أعينهم.

من خلال الاستقصاءات والتّحريّات التي قامت بها مفرزة النبطية القضائيّة، تمكّنت من تحديد هويّات المشتبه بهم، وتوقيف أحدهم، بمكمن محكمٍ نفّذته إحدى دوريّاتها في بلدة رومين، ويدعى (ح. م. مواليد عام 1992، لبناني) ملقّب “ابو الدم”.

كذلك، تمكّنت دوريّة أخرى من المفرزة من توقيف المدعو (د. ج. مواليد عام 1986، لبناني) في مدينة النبطيّة.

بالتحقيق معهما، اعترف الأول أنّه أقدم على أخذ الذهب، بالاشتراك مع (د. ج.) المذكور، كونه توجد له مصاغ في ذِمّة والد مالكة محلّ المجوهرات – الذي يملك أيضًا محلا لبيع مجوهرات بالقرب من محل ابنته في المحلة ذاتها، وأنّه باع الذّهب إلى تاجر مجوهرات في النّبطيّة، يُدعى (ح. ب. مواليد عام 1996، لبناني) الذي اعترف أنّه اشترى ذهبًا من المذكورَين، لكنه لم يكن يعلم أنّه مسروق.

تم ضبط كميّة /3/ كلغ من الذّهب من الأخير، الذي أوقف أيضا، وأودع الموقوفون والذّهب القضاء المختص، عملًا بإشارته.

