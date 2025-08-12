الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد أن سلب امرأتين بقوة السلاح.. قوى الأمن توقف مطلوباً في بيروت!

منذ 9 دقائق
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

“بتاريخ 27-07-2025، وفي محلّة يسوع الملك، أقدم مجهول يستقلّ دراجة آليّة على شهر مسدّس حربي بوجه مواطنة وسلبها هاتفها الخلوي، ثمّ أقدم على سلب حقيبة من مواطنة أخرى في زوق مصبح بالطريقة ذاتها، وفرّ الى جهة مجهولة. على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّته، ويدعى:

ع. س. (مواليد عام 1986، لبناني)

بتاريخ 31-07-2025، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة الضّناوي – بيروت على متن الدّرّاجة الآليّة المستخدمة في عمليّات السّلب.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عمليَّتَي السّلب المذكورتين بقوّة السّلاح، كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

تمّ حجز الدراجة الآليّة عدليًّا وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب عبد الرحمن البزري
    البزري: اللبنانيون يريدون دولة قوية تفرض سيطرتها ويكون لها حصرية القرار
    وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الفرنسية في لبنان برونو بيريرا دا سيلفا
    لقاء بين رجي والقائم بأعمال السفارة الفرنسية.. وفرنسا تؤكد دعمها لقرار حصرية السلاح
    الحزب التقدمي الاشتراكي
    نائب في التقدمي الاشتراكي للمسؤولين الإيرانيين: "يللي استحوا ماتوا"

    الأكثر قراءة

    مناصرون لحركة أمل وحزب الله
    تجار حزب الله: "فقدنا الامتيازات الجمركية وخسرنا القدرة على المنافسة"
    الموز والتمر
    بين الموز والتمر.. أيهما يفوز في معركة الفوائد الصحية؟
    الشهيد الصحفي أنس الشريف
    هذا ما أوصى به مراسل الجزيرة أنس الشريف قبل استشهاده