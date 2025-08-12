بعد أن سلب امرأتين بقوة السلاح.. قوى الأمن توقف مطلوباً في بيروت!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

“بتاريخ 27-07-2025، وفي محلّة يسوع الملك، أقدم مجهول يستقلّ دراجة آليّة على شهر مسدّس حربي بوجه مواطنة وسلبها هاتفها الخلوي، ثمّ أقدم على سلب حقيبة من مواطنة أخرى في زوق مصبح بالطريقة ذاتها، وفرّ الى جهة مجهولة. على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّته، ويدعى:

ع. س. (مواليد عام 1986، لبناني)

بتاريخ 31-07-2025، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة الضّناوي – بيروت على متن الدّرّاجة الآليّة المستخدمة في عمليّات السّلب.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عمليَّتَي السّلب المذكورتين بقوّة السّلاح، كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

تمّ حجز الدراجة الآليّة عدليًّا وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.