الأحد 22 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 15 يناير 2023 |
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بعد أيّام من سرقته.. بلديّة إهدن تستعيد "السّبع البرونزي"

منذ ساعة واحدة
السّبع البرونزي أمام بلديّة إهدن بعد استعادته

السّبع البرونزي أمام بلديّة إهدن بعد استعادته

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أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الشمال كلّ من “ع.ح” و “أ.ع” في منطقة البداوي بعد سرقة تماثيل برونزية من منطقة إهدن وعرضها للبيع في البداوي.

هذا وقد تم تحويل الموقوفين إلى القضاء المختصّ للتّحقيق، وأُعيدت المسروقات إلى بلدية إهدن.

يشار إلى أنّه أفيد منذ أيّام، أنه تم سرقة أحد نصب السّباع البرونزية المصنوعة في الخارج على المدخل الجنوبي لإهدن، وهما هدية من المغترب إميليو بطرس الشيخا الدويهي لمسقط رأسه، بعد أن كان والده بادر إلى تقديم هدية سباع المطلّ.

كما تبيّن أنّ السّارق حاول اقتلاع السّبع البرونزي الثاني لكنّه لم يفلح.

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