بعد إبطال نيابته... إليكم أول تعليق لفراس سلوم

علّق فراس السلوم على قرار المجلس الدستوري إبطال نيابته، قائلا: “أبارك لحيدر ناصر ونثق بالمجلس الدستوري ولكن كنا نتمنى أن يتم إعادة فرز جميع الأقلام”.

وأضاف السلوم: “أظن أن النتائج ستبقى كما هي بما يخص توجه الأصوات خلال جلسات انتخاب رئيس الجمهورية وفي النهاية هذا الأمر يعود الى النواب الجدد”.

وكان أبطل المجلس الدستوري نيابة النائب في “تكتل التغيير” رامي فنج الفائز عن المقعد السني في طرابلس وأعلن فوز فيصل كرامي عن المقعد السني وانسحب هذا الأمر على النائب فراس السلوم الفائز عن المقعد العلوي ليحل مكانه حيدر آصف ناصر من لائحة فنج عن المقعد العلوي.