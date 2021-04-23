السبت 12 رمضان 1442 ﻫ - 24 أبريل 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد إحباطها عملية تهريب مخدرات.. السعودية تمنع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 23 - أبريل - 2021 3:52 مساءً
المواد المخدرة

المواد المخدرة

A A A
طباعة المقال

قررت المملكة العربية السعودية منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها اعتبارا من الأحد.

وطالبت السعودية من سلطات لبنان تقديم ضمانات موثقة لاتخاذ إجراءات لوقف تهريب المخدرات الممنهج. وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنها ستتابع الإرساليات والشحنات الأخرى القادمة من لبنان، كما وأنها ستنظر في احتمال اتخاذ إجراءات مماثلة بشأن جميع الإرساليات من لبنان.

وكان المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، أكد أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى السعودية، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدرا، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، والأقراص المخدرة كانت مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم (5) متهمين، منهم (4) مواطنين، ونازح.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة، وذلك بحسب “العربية.

    المزيد من أخبار لبنان

    ضبط شحنة مخدرات في اليونان
    فيديو لضبط شحنة مخدرات في اليونان.. هل بات لبنان منصة لتصديرها للعالم؟
    النائب عاصم عراجي
    عراجي: آفة الكبتاغون تهدد أمن المجتمع
    المدارس
    نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة: العودة للمدارس ضرورية ولكن..

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كوب ماء
    هذا هو أسوأ وقت لشرب الماء
    دوجكوين
    هل يفعلها بيزوس ويدعم “Dogecoin” لتصل حتى هذا المستوى؟!
    حركة "سوا للبنان"
    “سوا لِلُبنان” توزع 10000 حصّة غذائية خلال شهر رمضان المبارك بدعم من بهاء الحريري