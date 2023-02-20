بعد إحراز جائزة أفضل فيلم.. كتاب شكر من اللواء عثمان للمنتج الصبّاح

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام، بحضور رئيس شعبة العلاقات العامّة العقيد جوزف مسلّم، رئيس مجلس إدارة “شركة الصبّاح إخوان” المنتج صادق أنور الصّبّاح.

وقد ثمّن اللواء عثمان الشراكة القائمة مع شركة الصبّاح للإنتاج بشخص السيّد صادق الصبّاح مقدّراً التعاون الذي تقدّمه في مجال التوعية الأمنية، وقدّم للسيّد الصبّاح كتاب شكرٍ وتقدير لمناسبة إحراز المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي المركز الأوّل، وفوزها بجائزة أفضل فيلم حول موضوع مكافحة المخدّرات والمؤثرات العقلية، من خلال الفيلم الذي أنتجته شركة الصّبّاح إخوان، وذلك في المسابقة التي أُعلنت نتائجها خلال المؤتمر السّادس والأربعين لقادة الشّرطة والأمن العربي في دولة الإمارات العربية المتّحدة.