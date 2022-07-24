الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
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بعد إرتفاع حالات كورونا.. مستشار وزير الصحة يرفع الصوت عاليا

منذ ساعة واحدة
مستشار ​وزير الصحة​ للشؤون الطبية الدكتور محمد حيدر

مستشار ​وزير الصحة​ للشؤون الطبية الدكتور محمد حيدر

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قال مستشار وزير الصحة الدكتور محمد حيدر، في حديث لإذاعة النور، “إننا بدأنا من جديد نشهد أعراضاً رئوية لدى المصابين تؤدي إلى دخول المستشفيات”، موضحا ان “متحور كورونا BA5 بدأ يظهر على المرضى مع عوارض رئوية ما يؤدي الى إرتفاع اعداد الدخول الى المستشفيات ما يدفعنا الى رفع الصوت عاليا والتشديد على ضرورة الحذر لا سيما لمن يعاني من امراض مزمنة او نقص في المناعة”.

واكد حيدر ضرورة الاعتماد على الوقاية الشخصية وتهوئة الاماكن المغلقة.

وعن جدري القرود وتسجيل عدد من الإصابات به في لبنان، أوضح حيدر أن العدوى لا تنتقل إلا من مصاب لديه أعراض فقط، مضيفا :” مرض جدري القرود لا ينتشر من مريض الى اخر في حال عدم وجود عوارض على الشخص المصاب وعلينا تجنب ملامسة اي شخص مصاب او استخدام اغراضه الشخصية”.

وشدد حيدر على المخالطين ضرورة التنبه عند ظهور عوارض المرض منها التعب، ظهور بقع على الجسم، وجع مفاصل وارتفاع الحرارة، وعزل انفسهم تلقائيا ومتابعة الحالة مع الفريق الطبي في وزارة الصحة .
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وأشار حيدر إلى أن تلقي اللقاح المضاد للجدري يقي بشكل كبير من الإصابة به.

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