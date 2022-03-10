بعد إسقاط “الميغاسنتر”.. باسيل: “بكرا بيعرفوا قيمتنا اكتر”

بعد إسقاط بند “الميغاسنتر” في جلسة مجلس الوزراء واقرار اعتماده في الـ2026، غرّد رئيس “التيار الوطني الحرّ”، النائب جبران باسيل عبر “تويتر”، قائلا: “تطيير الميغاسنتر ضربة كبيرة للديمقراطية لأن بيزيد المال السياسي الانتخابي وبتنقص نسبة المشاركة”.

وتابع: “كلّما انخفضت المشاركة، بتنخفض شرعية التمثيل. طبيعي انو المنظومة نفسها تضرب كل اصلاح، بس مش طبيعي يبقوا الكل ساكتين، وما حدا غيرنا يرفع الصوت”!

أضاف: “بكرا يتذكرونا يلي ما رح يقدروا يطلعوا ينتخبوا بضيعهم الّا ما يدفع حدا نقلهم، وبيتذكرونا يلّي ما بتسمح كرامتهم يدفع حدا عنهم. بكرا بيعرفوا قيمتنا اكتر”.

١/٢ تطيير الميغاسنتر ضربة كبيرة للديمقراطية لأن بيزيد المال السياسي الانتخابي وبتنقص نسبة المشاركة؛ كلّما انخفضت المشاركة، بتنخفض شرعية التمثيل. طبيعي انو المنظومة نفسها تضرب كل اصلاح، بس مش طبيعي يبقوا الكل ساكتين، وما حدا غيرنا يرفع الصوت! — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) March 10, 2022

٢/٢ بكرا يتذكرونا يلي ما رح يقدروا يطلعوا ينتخبوا بضيعهم الّا ما يدفع حدا نقلهم، وبيتذكرونا يلّي ما بتسمح كرامتهم يدفع حدا عنهم. بكرا بيعرفوا قيمتنا اكتر GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) March 10, 2022