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بعد إشكال فردي... إتصالات لأبو فاعور رأباً للصدع

منذ 21 ساعة
النائب وائل أبو فاعور

النائب وائل أبو فاعور

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أجرى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور اتصالا بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتي راشيا الدكتور وفيقق حجازي ومفتي زحلة والبقاع الدكتور علي الغزاوي وقائد الجيش العماد جوزف عون ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي، وبالنائب ياسين ياسين والنائب حسن مراد والنائب السابق محمد القرعاوي ورئيس المكتب السياسي في الجماعة الاسلامية علي ابو ياسين ومستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الدينية الشيخ علي الجناني ومسؤول تيار المستقبل في البقاع الغربي وراشيا محمد هاجر. وعدد من المشايخ والائمة ممن يسعون لعلاج الأمور ورأب الصدع في سياق متابعته معالجة الاشكال الذي حصل بين عدد من شبان المنطقة على اثر حادث سير وخلافات شخصية.

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