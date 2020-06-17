بعد إصابة أحد العمال بكورونا… إدارة مرفأ طرابلس توضح

أفادت إدارة مرفأ طرابلس في شأن إصابة أحد عمال المرفأ بكورونا، أنّه

“تبلغنا اليوم صباحاً من وزارة الصحة العامة بأنه نتيجة قيامها بفحوص عشوائية في منطقة وادي النحلة، تبيّنت لها إصابة أحد الأشخاص الذي يعمل بصفة عامل بتفريغ السفن في مرفأ طرابلس. وعلى الفور، تم التواصل مع الأجهزة الأمنية في المرفأ (مخابرات الجيش، امن عام وجمارك)، ونقابة العمال وشركة الستيفادور التي يعمل لديها ذلك العامل وبلدية طرابلس، وتم إيقاف عمل السفينة موقتاً، وحصر العمال المخالطين الذين قدّر عددهم بـ 17 عاملاً، والذين تم حجرهم في منازلهم بتوجيهات من وزارة الصحة، وقد أبلغتنا الوزارة بواسطة طبيب القضاء الدكتور حلمي درويش بأنها سترسل غداً فريقاً طبياً محهزاً بكافة المعدات والأدوات الطبية، لإجراء الفحوصات اللازمة للمخالطين وغيرهم من العمال”.

وختم البيان: “اتخذت إدارة المرفأ بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ونقابة العمال وشركات الستيفادور والمتعهدين في المرفأ أقصى إجراءات الطوارئ والخطوات الاحترازية لحماية جميع العاملين في المرفأ من انتقال العدوى، لحين إجراء الفحوص وإعلان النتائج”.