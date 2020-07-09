بعد إصابة أحد الكهنة… فريق طبي من وزارة الصحة أجرى PCR لـ230 مواطناً

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أجرى فريق طبي من وزارة الصحة العامة برئاسة الدكتور ذولفقار شراقية فحوص PCR لـ230 مواطنا من بلدات جدايل، الريحانة، المنصف، شيخان والبلدات المجاورة في باحة كنيسة مار ضومط في جدايل، بعد إصابة أحد الكهنة.

وتحدث شراقية عن “أخذ العينات من أهل جدايل والبلدات المجاورة كمرحلة أولى”، وقال: “لا يمكن حاليا تقييم الوضع بانتظار النتائج. وعلى أساسها، نقيم الوضع في المنطقة ومدى خطورته. وإذا ظهرت إصابات يصار إلى تتبعها وإلى إجراء الفحوص لمن خالط المصابين في المرحلة الثانية”.

من جهته، اكد رئيس بلدية جدايل الدكتور بطرس بولس “أن جدايل ليست بلدة موبوءة، وكذلك كامل المنطقة المحيطة، وليس لدينا حتى الآن سوى إصابة واحدة مصدرها غير معروف”.”

ولفت الى انه “فور تأكيد الإصابة الواحدة، اتصلنا بالمراجع المعنية وبقائمقام جبيل التي تحركت معنا على الأصعدة كافة وفي كل الاتجاهات، حيث تم تأمين فريق طبي تابع لوزارة الصحة تولى إجراء الفحوص الاحترازية التي شملت بلدة جدايل والبلدات المجاورة”.