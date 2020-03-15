بعد إعلان التعبئة العامة.. رسالة من وزير الداخلية إلى اللبنانيين

اعتبر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في تصريح أن “لبنان بعيد حالياً عن اعلان حالة الطوارئ لذا توجهت الحكومة الى اعلان التعبئة العامة”، وقال: “الهدف من اعلان حالة التعبئة العامة هو منع الاكتظاظ في مساحة جغرافية محددة ولمنع انتشار الوباء”.

ولفت إلى أن “هناك قاعدة ذهبية ثلاثية السلامة قبل السلام، التعامل مع أي شخص على انه مصاب، والتعامل مع الآخرين على ان الشخص نفسه مصاب”.

وأكّد أن “على المواطن حماية نفسه وحماية عائلته، وسيحصل منع وقمع للمخالفات”، مشيراً إلى أنه “من مهام القوى الأمنية منع التجمعات والإكتظاظ، والبلديات قامت بدورها على أكمل وجه بحسب التوجيهات”.

وقال: “هناك حوالى 7000 سجينا، 60 منهم لبنانيين، حتى الان لا توجد أي إصابة في السجون”.

وختم: ” أتمنى على كافة المواطنين وهم اهلي، تطبيق تعليمات وزارة الصحة والبلديات والأطباء لحماية المواطن والبلد”.