بعد إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.. الرئيس سعد الحريري يعتذر للبنانيين

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اعتذر رئيس الوزراء اللبناني، الخميس، سعد الحريري، بعد إعلان تشكيل حكومته، للبنانيين عن التأخر لمدة 9 أشهر للتوافق وإعلان حكومته الجديدة.

وقال إن لبنان أمام تحديات اقتصادية وخدماتية واجتماعية، مؤكدا أن القلق على الوضع الاقتصادي يتطلب عملا إنقاذيا.

وأضاف أن المسكنات لم تعد تنفع لعلاج الأزمات الاقتصادية.

وقال الحريري إن الإصلاح شرط للمساعدة والتمويل الدولي والعربي، لافتا إلى أن الملف الاقتصادي هو التحدي الأكبر للحكومة الجديدة.

وستعقد جلسة للحكومة اللبنانية الجديدة السبت لإعداد البيان الوزاري.

وتشكلت، الخميس، حكومة جديدة في لبنان برئاسة سعد الحريري، وفق ما أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل من القصر الرئاسي، في خطوة تأتي بعد أكثر من ثمانية أشهر من استشارات شاقة.

وجاء تشكيل الحكومة المؤلفة من ثلاثين وزيراً يمثلون مختلف القوى السياسية في البلاد، بينهم أربع نساء في سابقة هي الأولى من نوعها، و3 وزراء لحزب الله بعد خلافات سياسية على تقاسم الحصص ووسط خشية من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وقد ادلى امين عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل التشكيلة الحكومية النهائية، وتوزّعت الحقائب الوزارية على الشكل التالي:

رئيس الحكومة: سعد الحريري (تيار المستقبل)

نائب رئيس مجلس الوزراء: غسان حاصباني (القوات اللبنانية)

وزيرة الداخلية والبلديات: ريا الحسن (تيار مستقبل)

وزير الدفاع: الياس بو صعب (رئاسة الجمهورية)

وزير الصحة العامة: جميل جبق (حزب الله)

وزير الخارجية والمغتربين: جبران باسيل (التيار الوطني الحر)

وزير المالية: علي حسن خليل (حركة أمل)

وزير العدل: ألبير سرحان (رئاسة الجمهورية)

وزير الاتصالات: محمد شقير (مستقبل)

وزير الطاقة والمياه: ندى بستاني (التيار الوطني الحر)

وزير الاشغال العامة والنقل: يوسف فنيانوس (تيار المردة)

وزير التربية والتعليم العالي: أكرم شهيب (التقدمي الاشتراكي)

وزير العمل: كميل أبو سليمان (القوات اللبنانية)

وزير الاقتصاد والتجارة: منصور بطيش (مستقبل)

وزير الإعلام: جمال الجراح (حصة المستقبل)

وزير المهجرين: غسان عطالله (حركة أمل)

وزير الشباب والرياضة: محمد فنيش (حزب الله)

وزير السياحة: افديس كيدانيان (الطشناق)

وزير البيئة: فادي جريصاتي (التيار الوطني الحر)

وزير الزراعة: حسن اللقيس (حزب الله)

وزير الصناعة: وائل أبو فاعور (التقدمي الاشتراكي)

وزير الثقافة: محمد داوود

وزير دولة لشؤون مجلس النواب: محمود قماطي

وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية: مي شدياق (القوات اللبنانية)

وزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات: عادل أفيوني (مستقبل)

وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية: سليم جريصاتي (رئاسة الجمهورية)

وزيرة دولة لشؤون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي والمرأة: فيوليت خيرالله الصفدي (مستقبل)

وزير الشؤون الاجتماعية: ريشارد قيومجيان (القوات اللبنانية)

وزير دولة لشؤون التجارة الخارجية: حسن مراد ( رئاسة الجمهورية)

وزير دولة لشؤون النازحين: صالح الغريب