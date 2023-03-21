بعد إفراغها من الأدوية.. الصيدليات نحو الإقفال ابتداءً من اللحظة

أعلن مجلس نقابة صيادلة لبنان أنّه إزاء الانهيار الحاصل من دون أي مبالاة لدى المسؤولين، وبعد توقّف الشركات والمستودعات عن تسليم الأدوية للصيدلية بشكل شبه كلّي منذ أكثر من اسبوعين، وبعد إفراغ الصيدليات من الأدوية، يدعو المجلس الصيدليات في لبنان إلى الإقفال ابتداءً من اللحظة، إلى أن يعاد تسليم الأدوية إلى الصيدلية بالصيغة والآلية أيًّا تكن، والتي يتّفق عليها المعنيّون.

يشار إلى أنّ الليرة اللبنانية تواصل إنهيارها الكبير، حيث سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الثلاثاء، ما بين 135000 و136000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.