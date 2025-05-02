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بعد إقراره اليوم... كيف علق الرئيس سلام على مشروع قانون استقلالية القضاء؟

منذ دقيقتان
آخر تحديث: 2 - مايو - 2025 7:11 مساءً
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء نواف سلام

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أشار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في منشور له على منصة اكس، إلى أنّه “مع إقرار مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء، يهمني التأكيد أن هذا المشروع يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات”.

ولفت إلى أنّ هذا المشروع “يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين انهم، بلجوئهم إلى القضاء، سوف ينالون احكاماً بعيدة عن تأثيرات أو تدخلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فعاليات مالية، أو غيرها”، كما “يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الاستثمارات”، و”يساهم في إقامة التوازن المفقود بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية”، كما ويعزز المشروع “من صدقية الدولة في الداخل كما في الخارج”.

وفي وقت سابق، أقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء خلال جلسته التي انعقدت اليوم .

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