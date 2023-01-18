بعد إقرار السلفة.. كم ساعة سيحصل اللبنانيّون على الكهرباء؟

أوضح مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان، كمال حايك، بعد حضوره جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي، أنّ “تحويل الدولارات من مصرف لبنان لمؤسسة كهرباء لبنان موضوع أساسي”.

حايك لفت في تصريح واكبته مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” من السراي، إلى أنّ “لدينا 800 مليار ليرة لبنانية في حساب البنك المركزي، ولن نستفيد بشيء إذا لم نحول هذا المبلغ إلى دولار”، مؤكدًا أنّه “تم تأليف لجنة لمواكبة العمل ونأمل أن يكون هناك تعاون”.

كما أضاف أنّ “مؤسسة كهرباء لبنان لن تتعهد بشيء لا يمكن تنفيذه”، موضحًا أنّه من المفترض أن يكون هناك ساعات إضافية من التغذية بالكهرباء.

كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد أعلن خلال تلاوته مقررات الجلسة، أنّه تمّ “إقرار مبلغ 54 مليون دولار لتشغيل وصيانة معامل الكهرباء، ووافقنا على فتح اعتماد الـ62 مليون دولار. كما تم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف الكهرباء”.