بعد إقرار الـ5 ليترات بنزين.. هل يعلق اساتذة الرسمي الاضراب؟

أقر مجلس الوزراء، في جلسته اليوم، إعطاء 5 ليترات بنزين يوميًّا للأساتذة والمعلّمين. فهل يعلّق الإضراب؟

رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد يقول لـ”المركزية”: “الـ5 ليترات بنزين هي خطوة اولى باتجاه العودة الى التدريس، يبقى من وزير التربية ما يسمى بالحوافز الانتاجية التي سيعطيها للاساتذة بالدولار الاميركي. كنا قد اتفقنا سابقا على الأرقام مع الوزير، واليوم المطلوب صدور نصوص صريحة وواضحة او بالاحرى قرار من وزير التربية ينص على انه سيدفع مبلغ الـ300 دولار بتاريخ معين، بالاضافة الى دفع مبلغ عن الأشهر اللاحقة: آذار، نيسان، ايار، حزيران وقدره 125 دولارا بهذا التاريخ من كل شهر، عندها نجتمع كهيئات ادارية ونقرر العودة الى التدريس، في حال تم إقرار هذه الامور بالشكل الذي نطرحه”.

وعن تعليق الاضراب، يجيب: “منذ يومين اتخذنا قرارا بالاضراب حتى 5 آذار، لكن في حال أردنا العودة، نعلن عندها تعليق الاضراب. والهيئات ستجتمع بين اليوم والغد بعد درس التفاصيل مع الوزارة”.