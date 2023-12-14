بعد إقرار 6 مشاريع قوانين.. بري يرفع الجلسة التشريعيّة إلى السادسة مساء

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية إلى الساعة السادسة مساء، بعد فقدان النصاب. فيما شهدت جلسة قبل الظهر إثرار ستة مشاريع قوانين من جدول الأعمال، وأحيل مشروع قانون الكابيتال كونترول إلى اللجان بعد تعهد رئيس الحكومة بإعداد مشروع خلال مهلة شهرين.

كانت الجلسة بدأت عند الساعة 11 قبل الظهر بعد اكتمال النصاب، بدقيقة صمت حدادًا على شهداء لبنان وفلسطين.

وفي وقت قاطع تكتل “لبنان القوي” يقاطع الجلسة، تابع النواب ميشال معوّض، فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، فراس حمدان، مارك ضو، ياسين ياسين، بولا يعقوبيان، ملحم خلف، ووضاح الصادق، الجلسة التشريعية من شرفة الإعلام في الطبقة العلويّة من قاعة مجلس النواب.

إلى ذلك، أقر المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 يتعلق بـ “إنتاج الطاقة المتجددّة الموّزعة”.

وأقرت الهيئة العامة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9204 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض رقم (1061) بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون.

كما أقرت الهيئة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9288 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان معدلاً.

وأقر المجلس أيضًا مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9910 المتعلق بطلب الموافقة على إبــرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان.

كذلك أقر مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 12617 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام لتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الدولــي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويـل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي أزمة الطوارئ معدلاً بعد إضافة مادة .

وصادق مجلس النواب على مشروع قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بعد إدخال بعض التعديلات عليه وذلك بعد 20 عامًا من الانتظار.

بينما أعادت الهيئة العامة لمجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة إلى اللجان بناء على طلب رئيس الحكومة. وأفيد بأنّ الرئيس بري أمهل ميقاتي شهرين للعودة بمشروع قانون الكابيتال كونترول ضمن سلة متكاملة.