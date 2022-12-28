الأربعاء 4 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 28 ديسمبر 2022 |
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بعد إقفال المحطات.. وقف توزيع الغاز في كلّ لبنان!

منذ ساعة واحدة
وقف توزيع الغاز

وقف توزيع الغاز

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أعلن أمين سرّ نقابة موزّعي الغاز جان حاتم، وقف توزيع الغاز وتعبئته في كلّ لبنان، مشيرًا إلى أنّ “هذا القرار جاء نتيجة صدور جدول أسعار المحروقات على أساس سعر صيرفة 38 ألف ليرة”.

حاتم وفي حديث لـ mtv، قال: “نحاول التواصل مع الوزير ولكن لم يصلنا أيّ ردّ، وقيل لنا من قبل بعض الإداريين “دبروا حالكن جيبوا من صيرفة”، مضيفًا: “لا أحد يمكنه تحمّل فرق الـ 90 ألف للقارورة الواحدة”.

كانت أسعار المحروقات قد شهدت انخفاضًا هائلًا، حيث تراجع سعر البنزين 95 أوكتان 137000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 141000 ليرة، والمازوت 152000 ليرة، والغاز 90 ألفاً.

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