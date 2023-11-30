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بعد إقفال المدارس الحدوديّة.. متعاقدو الأساسي يُشيدون بـ"قرار منصف" للحكومة!

منذ 34 دقيقة
مدرسة - تعبيرية

مدرسة - تعبيرية

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أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، إلى أنه “بعد مرور أكثر من شهر على إقفال المدارس والثانويات الرسمية على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة بسبب الحرب، وبعد أزمة اللا ثقة مع الحكومة اللبنانية ومطالبتنا لها بدفع كامل مستحقات الأساتذة الذين تهجروا قسرًا، وغضبنا مما تتداول عن الإقرار بدفع بدل نقل فقط، اتخذت الحكومة اللبنانية يوم الأربعاء ٢٩ تشرين الثاني قرارًا منصفًا بحق الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس والثانويات الرسمية، وهو دفع الحوافز ٣٠٠ دولار والمستحقات كاملة عبر تطبيق العقد الكامل (الذي كنا قد توصلنا لإقراره في السنوات الماضية ) عن طيلة أيام إقفال المدارس قسرًا”.

وأشادت اللجنة الفاعلة بهذه “الخطوة للحكومة اللبنانية ووزير التربية لاستماعهم لمطالبنا التي هي حق للأساتذة النازحين من بيوتهم وقراهم”، آملة أن “يعود الأمن والأمان للقطاع التعليمي والجنوب الحدودي وفلسطين المحتلة”.

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