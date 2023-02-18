بعد اتمام مهمته.. الفريق اللبناني للانقاذ يعود من تركيا

يعود الفريق اللبناني للأنقاذ من تركيا، عند الواحدة ظهر غد، بعدما أتم مهمته التي كلف بها حيث استطاع العثور على المفقودين اللبنانيين محمد المحمد والياس حداد وغيرهم.

هذا ولقي أكثر من 45 ألفا حتفهم جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع بقاء الكثيرين في عداد المفقودين، كما دمرت الكارثة الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث نحو 264 ألف شقة.

وبعد مرور 11 يوما على وقوع الزلزال تم انتشال ثلاثة ناجين من تحت الأنقاض في تركيا أمس الجمعة17\2\2023، وبلغ عدد القتلى في تركيا 39672، بينما سجلت جارتها سوريا أكثر من 5800 قتيلا، ولم يتغير عدد القتلى المعلن في سوريا منذ أيام.