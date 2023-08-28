بعد اجتماع السراي.. الكشف عن سلفة للكهرباء تمسُّ بأموال المودعين!

عُقد اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء، في السراي الحكومي، برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، فيما لم تتخذ اللجنة قرارًا بموضوع الباخرة ‏KALLES التي ترسو في البحر مقابل معمل الزهراني، على أن يستمر النقاش في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وكان النقاش خلال الاجتماع، قد تركز حول ما إذا كان وزير الطاقة وليد فياض قد تخطّى اللجنة بقرار استقدام الباخرة من عدمه، وقد اقترح عدد من الوزراء حضور حاكم مصرف لبنان بالإنابة وليد منصوري جلسة مجلس الوزراء للبحث في تأمين الاعتمادات اللازمة لدفع ثمن الباخرة KALLES الذي يبلغ ٢٩ مليون دولار.

بموازاة ذلك، أشار وزير الطاقة عقب الاجتماع، إلى أن لا شفافية في وزارة المال ومصرف لبنان في ما خص سلفة الخزينة ٣٠٠ مليون دولار، وبالتالي لم نكن نعلم مصدر هذه السلفة أنها تمسّ أموال المودعين.

وقرابة السادسة مساء، أُعلن عن انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية من دون التوصّل إلى نتيجة حول باخرة الفيول موضع الخلاف، على أن يُتخذ القرار في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، فيما اقترح بعض الوزراء حضور منصوري إلى الجلسة لاستكمال النقاش.