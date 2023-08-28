الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد اجتماع السراي.. الكشف عن سلفة للكهرباء تمسُّ بأموال المودعين!

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2023 6:44 مساءً
السراي الحكومي

السراي الحكومي

A A A
طباعة المقال

عُقد اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء، في السراي الحكومي، برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، فيما لم تتخذ اللجنة قرارًا بموضوع الباخرة ‏KALLES  التي ترسو في البحر مقابل معمل الزهراني، على أن يستمر النقاش في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وكان النقاش خلال الاجتماع، قد تركز حول ما إذا كان وزير الطاقة وليد فياض قد تخطّى اللجنة بقرار استقدام الباخرة من عدمه، وقد اقترح عدد من الوزراء حضور حاكم مصرف لبنان بالإنابة وليد منصوري جلسة مجلس الوزراء للبحث في تأمين الاعتمادات اللازمة لدفع ثمن الباخرة KALLES الذي يبلغ ٢٩ مليون دولار.

بموازاة ذلك، أشار وزير الطاقة عقب الاجتماع، إلى أن لا شفافية في وزارة المال ومصرف لبنان في ما خص سلفة الخزينة ٣٠٠ مليون دولار، وبالتالي لم نكن نعلم مصدر هذه السلفة أنها تمسّ أموال المودعين.

وقرابة السادسة مساء، أُعلن عن انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية من دون التوصّل إلى نتيجة حول باخرة الفيول موضع الخلاف، على أن يُتخذ القرار في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، فيما اقترح بعض الوزراء حضور منصوري إلى الجلسة لاستكمال النقاش.

    المزيد من أخبار لبنان

    مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان
    دريان زار "المقاصد" متضامنًا: لاتّخاذ الإجراءات الرادعة بحقّ المعتدين
    النائب بيار بو عاصي
    بو عاصي: عون وصهره طمّعوا "الحزب" بنا مقابل حفنة من المناصب
    الأرز
    سحب عينات من ماركات الأرز.. كيف جاءت النتائج؟

    الأكثر قراءة

    صورة لمدينة بيروت التقطها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
    رائد الفضاء سلطان النيادي ينشر صورة "ساحرة".. "يا ست الدنيا يا بيروت"
    النائب جبران باسيل
    "لن نقبل بهذا الرئيس".. ماذا كشف باسيل عن الحوار مع "الحزب"؟
    محمد صلاح ويورغن كلوب
    عناق وثلاث كلمات.. تصريح جديد لمدرب ليفربول حول انتقال صلاح إلى السعودية