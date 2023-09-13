بعد اجتماع الناقورة.. اليونيفيل تُحذّر من خطورة التكهنات على "التقدم المحرز"

أشار الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، إلى أنّ “رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو، ترأس يوم أمس اجتماعًا ثلاثيًا مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي، في موقع للأمم المتحدة في رأس الناقورة”.

ولفت في حديث إلى “الوكالة الوطنية للإعلام” إلى أنّ “المناقشات التي تجري في الاجتماعات الثلاثية سرّية، مع الإشارة إلى أن التقارير الإعلامية التي صدرت اليوم تحتوي على تكهنات لا تعكس بدقة المناقشات التي جرت”.

وتابع تيننتي: “إن مثل هذه التقارير المستندة إلى إشاعات غير مؤكدة يمكن أن تعرّض للخطر التقدم المحرز حتى الآن لناحية الحدّ من التوترات والمضي قدمًا في المناقشات بشأن المسائل التي لم يتم حلّها على طول الخط الأزرق”.

وشدد الناطق الرسمي باسم اليونيفيل على “العمل لمواصلة المناقشات تحت رعاية اليونيفيل بهدف نهائي هو معالجة جميع القضايا على طول الخط الأزرق”.

يأتي ذلك فيما أعلنت قيادة الجيش في بيان أنه و”بتاريخ 12/9/2023، عقد في الناقورة اجتماع ثلاثي برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء أرولدو لاثارو، وبحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد منير شحادة، وذلك لبحث النقاط ١٣ المتحفظ عليها والتي اعتُبرت خرقًا، من دون التوصل إلى اتفاق. وتَقرر أن تستمر الاتصالات والاجتماعات تحت رعاية الأمم المتحدة”.

ونفت قيادة الجيش “المعلومات المتداولة حول التوصل إلى أي اتفاق في هذا الخصوص”.