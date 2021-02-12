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بعد اختفائها فجأة.. السلع المدعومة على الرفوف من جديد

12 - فبراير - 2021
السلع المدعومة

السلع المدعومة

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بعد انتشار حالات الاحتكار التجاري وخاصة للسلع المدعومة من قبل وزارة الاقتصاد، كثفت الوزارة من حملاتها على المخازن والمستودعات التي تحتكر هذه السلع بغية بيعها بأسعار مضاعفة فيما بعد.

وفي هذا السياق، أوضح المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر في اتصال مع الـLBCI “أن الوزارة قامت بواجبها في هذا الصدد، وتحركت بعدما سلطت وسائل الإعلام، الضوء على ما يجري”.

وقال: تحركنا سريعاً وداهمنا مستودعات واقفلنا بعضها بالشمع الاحمر كما سطرنا محاضر ضبط بحق أصحابها، فتعهدوا بالافراج عن السلع، وهذا ما بدأنا نشاهده في السوبرماركات.

وشدد أبو حيدر على أن الوزارة ستتابع اتخاذ هذه الاجراءات منعاً لحصول الاحتكار أو مظاهر التزوير.

 

 

 

 

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