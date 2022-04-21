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بعد ارتفاعه الجنوني.. كيف افتتح دولار السوق السوداء؟

21 - أبريل - 2022
الدولار

الدولار

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بعد ارتفاعه الجنوني يوم أمس، يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء على معدله المرتفع مقابل الليرة اللبنانية.

وسجل صباح اليوم الخميس 21 نيسان 2022 مبلغ:

26000 ألف ليرة لبنانية للشراء و26050 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وكان دولار السوق السوداء قد تراوح بعد ظهر يوم أمس ما بين 26100 ليرة لبنانية للشراء و26200 ليرة لبنانية للمبيع.

ويذكّر مصرف لبنان أنه: “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.”

 

 

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