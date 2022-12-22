الخميس 28 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 22 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد "ارتفاعٍ هستيريّ".. كيف يمتصّ النظام السوريّ "دولارات لبنان"؟

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 22 - ديسمبر - 2022 9:41 مساءً
النظام السوري يمتصّ دولارات لبنان

النظام السوري يمتصّ دولارات لبنان

A A A
طباعة المقال

على الرغم من تحويلات المغتربين والعملات الصعبة التي يُنفقها السياح على أبواب الأعياد في لبنان، إلّا أنّ ذلك لم يردع تحليق الدولار الذي يأخذ منحنى تصاعديًا هستيريًا.

هذا الواقع فتح الباب أمام ما نقلته “صوت بيروت انترناشونال” حول الدور الذي يلعبه التجار السوريون في عملية شراء الدولار من السوق المحلي اللبناني، وهو السؤال الذي أجابنا عليه الصحافي المتخصص بالشأن الاقتصادي خالد أبو شقرا، مشيرًا إلى أنّ الأزمة تنقسم إلى قسمين.

الأول مستمر منذ بداية الأزمة السورية عام 2011، ويتمثّل بالوجود الكبير للنازحين السوريين في لبنان، موضحًا كيف تتم عمليّة تحويل الليرة إلى الدولار الأميركي من قبل العمالة السورية.

والثاني يتعلّق بالقرارات التي اتّخذتها الدولة السورية في الـ 2020، والتي تفرض على كل سوري يريد الدخول إلى بلده أن يصرف 100$ بحسب سعر الصرف الرسمي في سوريا، وهو 3000 ليرة سورية، مما يزيد من الطلب على الدولار في لبنان لتأمين هذه الأموال.

إضافة إلى ذلك، تحدث أبو شقرا عن الحصار الاقتصادي المفروض على النظام السوري والنقص الكبير في العملة الصعبة لديه، مما يدفع التجار السوريين إلى طلب الدولار من لبنان.

أمّا بالنسبة إلى موضوع الدولارات المخزّنة في منازل اللبنانيين، فأشار أبو شقرا إلى أنّ الأرقام تتراوح بين 5 مليارات إلى 30 مليار دولار، معتبرًا أنّ هذه الأرقام قد تكون منطقية في ظلّ “اقتصاد الكاش” الذي نعيشه.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة الصحة العامة
    "الصحّة" تُناشد: للتصرّف بسرعة حيال هذه "الاعتداءات المشينة"
    مؤشر أسبوعي لأسعار الأدوية
    بعد اجتماع وزير الصحة و"المستوردين".. قرار جديد بشأن الأدوية!
    وزارة المال حولت الرواتب
    قبيل أسبوع من موعدها.. "المال" حوّلت رواتب المتقاعدين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عقد الزواج - تعبيرية
    فيديو.. تونسية تعلن الزواج من رجلين وتتعهد بالعدل بينهما
    بوستر فيلم Home Alone
    بعد 32 عاما.. الكشف عن سر خطير بفيلم Home Alone يمكن ان يغير مجرى أحداثه
    ميسي بالزي الخليجي "البشت"
    عرض خيالي لشراء بشت ميسي