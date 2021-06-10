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بعد ارتفاع الدولار.. "السوبرماركات" تعود إلى تخزين البضائع!

10 - يونيو - 2021
سوبرماركت

سوبرماركت

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اكد نقيب الشركات المستوردة هاني بحصلي أنه ليس هناك نقص حتى الساعة في المواد الغذائية ولكن ارتفاع سعر صرف الدولار أعادنا الى دوّامة الهجوم الى السوبرماركت وفقدان البضائع عن الرفوف فيما هي مخزّنة في المستودعات.

وشدد في حديث اذاعي على أن معظم التجار لم يغيّروا تسعيرتهم عن الـ 12500 ليرة للدولار، وهم في صدد الانتظار ليوم أو يومين لمراقبة أين سيرسو سعر الصرف لتحديد لوائح الأسعار، مشيرا الى أنه ولو ارتفع سعر الصرف بقيمة الفين ليرة فذلك لا يعني ارتفاع أسعار السلع بالقيمة ذاتها بل أقل.

ودعا بحصلي الى عدم تحميل مسؤولية ارتفاع الأسعار الى التجار بل البحث عن السبب الذي يقف خلف الارتفاع الجنوني لسعر الصرف والذي يكمن في غياب الحلول للأزمة السياسية الراهنة.

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