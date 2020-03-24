بعد ارتفاع نسب الإصابة في مناطق معينة.. هل نتجه لعزل تلك المناطق بدءا من الأسبوع المقبل؟!

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة اللبنانية أن “فيروس كورونا ينتشر بشكل واسع في مناطق شمالي العاصمة اللبنانية بيروت”. وقالت: “إن الوباء ينتشر بالتحديد في مناطق المتن وكسروان وجبيل”.

وأضافت المصادر أن رسما بيانيًا يظهر أرقامًا تصاعدية تلامس الـ400 حالة إيجابية. وتوقعت المصادر أن يتم اتخاذ إجراءات لعزل هذه المناطق بدءا من الأسبوع المقبل، إذ إن سبعين في المئة من الإصابات تسجل في هذه المناطق.

وأشارت المصادر إلى “تسجيل 18 حالة إيجابية في مستشفى أوتيل ديو الثلثاء فقط، ضمن 37 حالة تم تسجيلها خلال اليوم”.

وكانت أقضية بيروت (51 إصابة)، المتن (51 إصابة) وكسروان (42 إصابة)،قد تصدرت قائمة أعلى الإصابات بفيروس “كورونا” في لبنان، وذلك بحسب ما أفاد التقرير اليومي لغرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث التابعة لرئاسة الحكومة.

وذكر التقرير، أن “قضاء بعبدا سجّل 30 إصابة وجبيل 24 إصابة”، مشيرًا إلى أن “هناك 53 إصابة غير محددة المصدر بعد من قبل وزارة الصحة”.

واللافت في تقرير الغرفة، أن “جميع الأقضية التي تحتل المراكز الأولى في القائمة (بيروت، المتن، كسروان، جبيل وبعبدا) شهدت تسجيل إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

هذا وارتفعت نسبة الإصابات الغير محددة المصدر من 42 إلى 53 إصابة مؤكدة خلال يوم واحد.

وسجّل قضاء المتن أعلى نسبة إصابات بالفيروس خلال يوم واحد، حيث ارتفعت الحالات من 43 إلى 51 اصابة مؤكدة.

وتجدر الإشارة إلى أن أقضية راشيا، البقاع الغربي، حاصبيا، مرجعيون، جزين، زحلة، الهرمل وبشري لم تُسجل فيها أي إصابة بفيروس “كورونا” حتى هذه اللحظة.