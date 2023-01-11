بعد استدعائه.. ويليام نون: لن نحضر إلى التحقيق غدًا

أعلن ويليام نون، شقيق جو نون أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، أننا لن نحضر إلى التحقيق صباح غد بعد استدعائنا بناء على إشارة مدعي عام بيروت على خلفية أعمال شغب في قصر العدل أمس، موضحًا أننا طالبنا بتأجيل الجلسة باعتبار ان المحامين غير قادرين على الحضور معنا لارتباطهم بمواعيد جلسات أخرى، ومن ناحية ثانية غدًا علينا أن نكون جميعًا في قصر العدل لأن مجلس القضاء الأعلى سيعقد جلسة والبند الوحيد هو قضية انفجار المرفأ.

أضاف: “لن يستغيبونا ويفعلوا ما يريدون، غدًا سنكون أمام قصر العدل ابتداء من الساعة التاسعة صباحًا لأن النهار مصيري والتنظير من بعيد غير مفيد”.

تابع: “كل من يمكنه أن يشاركنا خصوصًا من يناصرونا القضية وأنا أعرف أن الجميع مع القضية لأنها تخص كل اللبنانيين فليحضروا الى قصر العدل”، وشدد نون على أننا اتصلنا بالتحري وطلبنا تأجيل الجلسة وسنحضر الى التحقيق صباح الجمعة.

كان نون قد أعلن في وقت سابق، أنه استدعي إلى التحقيق هو وبيتر بو صعب، ‏‏ووالد بيتر، إيلي بو صعب، وجورج حتي، والمحامية سيسيل روكز، وعدد من المشاركين في التحرّك الذي حصل أمام قصر العدل في بيروت، أمس ‏‏الثلاثاء.