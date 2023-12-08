بعد استراحة قصيرة.. تحضّروا للمنخفض الجديد!

ينحسر المنخفض الجوي مع استراحة قصيرة اليوم الجمعة قبل أن يتأثر لبنان من جديد بمنخفض جوي ليلًا ويشتد غدًا السبت ويستمر لغاية المساء، على أن يعود الاستقرار الجوي التام يومي الأحد والإثنين، في حين يتوقع أن يؤثر على لبنان منخفض آخر يوم الثلاثاء المقبل.

تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الجمعة: غائم بسحب عالية ومتوسطة من دون توقعات بشأن تساقط أمطار خلال النهار لكنها تعود ليلًا، الحرارة بين ١٤ و٢٣ درجة ساحلًا، وبين ٥ و١٩ درجة بقاعاً، وبين ١٠ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

السبت: طقس غير مستقر وغائم إجمالًا وتتساقط أمطار رعدية تكون غزيرة أحياناً خصوصًا ساحلًا والمحيط، كما تتساقط الثلوج على الجبال (+١٩٠٠متر). درجات الحرارة تنخفض من جديد وتتراوح بين ١٢ و١٩ درجة ساحلًا، وبين ٤ و١٥ درجة بقاعًا وبين ٧ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س خصوصًا في الشمال.

الأحد: الطقس مستقر ومشمس إلى غائم جزئياً ودرجات الحرارة ترتفع من جديد وتتراوح بين ١٢ و٢١ درجة ساحلًا، بين ٤ و١٦ درجة بقاعاً، وبين ٧ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.