الأحد 5 رجب 1443 ﻫ - 6 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد “استراحة محارب”.. استعدوا لمنخفض جوي جديد

منذ 8 ساعات
توقعات الطقس في لبنان

توقعات الطقس في لبنان

A A A
طباعة المقال

ما زال لبنان يتأثر بكتل هوائية رطبة وباردة بفعالية ضعيفة ويستمر تأثيرها لغاية يوم غد الاثنين، حيث نشهد استراحة قصيرة مع استقرار جوي تام يوم الثلاثاء وارتفاع بدرجات الحرارة. أما يوم الاربعاء، فمنخفض جوي عالي الفعالية سيؤثر على لبنان بطقس عاصف بارد ممطر ومثلج وينكفئ يوم الجمعة.
الاحد :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و١٦ درجة بقاعا بين ٣ و١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٥ و١٠ درجة
٢- الجو: غائم جزئياً الى غائم مع احتمال ٥٠٪؜ تساقط امطار محلية خفيف وثلوج خفيفة على ١٤٠٠متر
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٩٩ ٪
٥- الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية متوسطة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الاثنين: متقلب مع احتمال ٦٠٪ هطول امطار خصوصا صباحا وثلوج متفرقة على ١٨٠٠متر. الحرارة ترتفع تتراوح ساحلا بين ١١ و١٧ على الـ١٠٠٠متر بين ٦ و١١ درجات وبقاعاً بين ٥ و١٣ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيف بين ٢٠ و٣٠كم/س .

الثلاثاء: مستقر وغائم جزئياً الحرارة ترتفع تتراوح ساحلا بين ١٢ و ١٩ على الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و ١٢ درجات وبقاعاً بين ٥ و ١٤ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ٢٠ و ٣٠كم/س .

    المزيد من أخبار لبنان

    الوزير امين سلام مع الوزير التركي
    100 مليون دولار سنويا … تركيا ترفع الحظر عن استيراد خردة المعادن من لبنان
    مازوت - صورة تعبيرية
    بعد تعرّضها لحادث في عمشيت… ما مصير باخرة المازوت؟
    اطلاق الائتلاف في البقاع
    “سهلنا والجبل” ائتلاف التغيير في البقاع: اجعلوا أصواتكم تصدح في صناديق الاقتراع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    والد الطفل ريان
    بالفيديو: والد الطفل ريان يحذر من هؤلاء الأشخاص
    الطفل ريان
    العالم يبكي ريان.. وفاة الطفل المغربي بعد 5 أيام قضاها في قاع البئر
    الطفل ريان
    عقب وفاة الطفل ريان.. صحيفة تفجّر مفاجأة!