بعد استعداد اسرائيل للتصعيد.. موقف مرتقَب لهوكشتاين

أفادت قناة “الجديد” بأنه من المتوقع أن يصدر خلال الساعات المقبلة موقف عن الوسيط الأميركي “آموس هوكشتاين” لوقف السجال بما يتم تداوله في وسائل اعلام العدو بملف ترسيم الحدود.

و نقلت “الحدث” عن مصادر سياسية قولها إن الرسالة التي نقلت للوسيط الأميركي في ملف الترسيم هي بالاستعداد للتصعيد على الجبهة الشمالية، مضيفةً ان هوكشتاين تبلّغ أن إسرائيل لن تقدّم أي تنازلات إضافية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد افادت أن المجلس الأمني المصغّر كلف لابيد وغانتس وبينت بالاستعداد لأي تصعيد محتمل مع لبنان.

في السياق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الكابينت فوّض لابيد وبينيت وغانتس بإدارة سيناريو تصعيد في الشمال حتى من دون اجتماع آخر للوزراء، لافتة الى أن الاجتماع انتهى قبل قليل بعد انعقاد استمر 4 ساعات.