بعد استقرار طويل.. تحضّروا للبرد والمنخفضات الجويّة!

من المتوقع أن يتحول الطقس اليوم وغدًا إلى متقلب مع احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية غير الشاملة.

أما يوم الثلاثاء، فسيتمركز منخفض جوي فوق قبرص حيث يتحول الطقس غلى غير مستقر وممطر بغزارة أحيانًا مع برق ورعد وثلوج على الجبال الشاهقة (٢٧٠٠ متر).

ويذكر أن هذا المنخفض سريع الحركة وينكفئ جزئيًا يوم الأربعاء، فيما الطقس يستمر متقلبًا مع احتمال تساقط أمطار محلية لغاية الخميس المقبل.

وفي المدى البعيد، هناك احتمال أن يؤثر على لبنان منخفض جوي آخر عالي الفعالية وبارد يوم الأحد المقبل ١٩ تشرين الثاني.

بالعودة إلى تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الأحد: غائم جزئيًا إلى غائم مع احتمال أمطار محلية غير شاملة خصوصًا جبلًا وشرقًا، الحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٨ درجة ساحلًا، وبين ٨ و٢٦ درجة بقاعًا وبين ١٤ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية شرقية نهارًا نشطة أحياناً وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الإثنين: الطقس متقلب وغائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال أمطار محلية غير شاملة خصوصًا على الجبال. درجات الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٧ درجة ساحلًا، بين ٨ و٢٦ درجة بقاعًا وبين ١٤ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شرقية ليلًا شمالية نهارًا وضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

الثلاثاء: الطقس غير مستقر وغائم مع تشكل ضباب وتساقط أمطار رعدية تكون غزيرة في بعض المناطق وتشكل السيول، فيما تتساقط الثلوج على الجبال العالية (٢٧٠٠ متر). درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير وتتراوح بين ١٧ و٢٤ درجة ساحلًا، بين ٨ و٢٠ درجة بقاعًا وبين ١٢ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.