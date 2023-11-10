بعد استقرار كليّ.. طقس متقلّب بانتظارنا

يسيطر طقس مستقر كليًّا ويستمر لغاية السبت، مع استقرار في درجات الحرارة، قبل أن يتحول الطقس إلى متقلب مع احتمال بعض الأمطار المحلية يومي الأحد والإثنين.

في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الجمعة: مشمس إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب، الحرارة: بين ١٨ و٢٥ درجة ساحلًا وبين ٨ و٢٦ بقاعًا وبين ١٢ و٢٢ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة نهارًا إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

السبت: مستقر غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٠ و٢٨ درجة ساحلًا وبين ٨ و٢٦ بقاعًا وبين ١٤ و٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا شمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الأحد: غائم مع احتمال أمطار رعدية محلية والحرارة ترتفع خصوصًا جنوبًا وتتراوح بين ٢٠ و٣٠ درجة ساحلًا وبين ٨ و٢٦ بقاعًا وبين ١٤ و٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.