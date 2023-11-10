الجمعة 26 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 10 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد استقرار كليّ.. طقس متقلّب بانتظارنا

منذ 52 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان

A A A
طباعة المقال

يسيطر طقس مستقر كليًّا ويستمر لغاية السبت، مع استقرار في درجات الحرارة، قبل أن يتحول الطقس إلى متقلب مع احتمال بعض الأمطار المحلية يومي الأحد والإثنين.

في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الجمعة: مشمس إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب، الحرارة: بين ١٨ و٢٥ درجة ساحلًا وبين ٨ و٢٦ بقاعًا وبين ١٢ و٢٢ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة نهارًا إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

السبت: مستقر غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٠ و٢٨ درجة ساحلًا وبين ٨ و٢٦ بقاعًا وبين ١٤ و٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا شمالية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الأحد: غائم مع احتمال أمطار رعدية محلية والحرارة ترتفع خصوصًا جنوبًا وتتراوح بين ٢٠ و٣٠ درجة ساحلًا وبين ٨ و٢٦ بقاعًا وبين ١٤ و٢٣ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شرقية ليلًا جنوبية غربية نهارًا ضعيفة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

    المزيد من أخبار لبنان

    زياد بارود
    بارود يُحذّر من توسّع "قواعد الاشتباك" جنوبًا.. وتداعيات الفراغ في قيادة الجيش!
    النائب أسعد درغام
    جلسة حكوميّة قد يُشارك فيها "التيار".. ماذا كشف درغام؟
    وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان
    بوشكيان: الترخيص هو المستند القانوني الوحيد المستدام لأصحاب المصانع

    الأكثر قراءة

    بنيامين نتنياهو
    لم يستطع الاحتمال.. انتحار الطبيب النفسي لبنيامين نتنياهو
    صاروخ ياخونت الروسي
    صاروخ ياخونت.. المفاجأة التي قد يهدد بها حزب الله الأسطول البحري الأمريكي!
    الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
    "حزب الله" يستهدف قوة مشاة إسرائيلية.. وبلدة جنوبيّة تنجو من "مجزرتين"