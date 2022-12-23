بعد استقرار نسبيّ.. إستعدّوا للمنخفض!

يؤثر طقس متقلب اليوم وغدًا على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، ومن المتوقع أن نشهد منخفضًا جويًا معتادًا يومي الأحد والإثنين ويترافق مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال وانخفاض بدرجات الحرارة، على أن ينكفئ مساء الاثنين.

في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: الطقس متقلب وغائم جزئياً مع احتمال لبعض الزخات المطرية ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٤ و١٣ درجة بقاعًا وبين ٦ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥ كم/س.

الأحد: يتحول الطقس بشكل تدريجي إلى غير مستقر وغائم مع تساقط أمطار رعدية غزيرة أحيانًا، فيما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠متر ودرجات الحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و١٨ درجة ساحلا، بين ٤ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٦ و١١ درجة على الـ١٠٠٠متر. فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٥ و٥٠ كم/س.